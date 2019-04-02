Sason'da Şehitler İçin Fidan Dikildi

Batman
'ın Sason
ilçesinde "Şehitlerimizin İsmi Fidanlarla Yaşatılacak Projesi" kapsamında her bir şehit için bir fidan dikildi.
Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yürütülen proje doğrultusunda Erdemli
Mahallesindeki şehitlikte etkinlik düzenlendi.
Dernek başkanı Mutalip Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını evlerinde ziyaret ettiklerini belirtti.
Daha sonra şehitler için kabirleri başında ettiklerini ifade eden Çelik, her şehit için bir fidan dikerek, Kur-an-ı Kerim okuduklarını aktardı.
"Şehitler ölmez. Onlar her zaman aramızdalar. Onlar vatan, bayrak, millet ve ezan için en sevdiklerini, çocuklarını, eşlerini, annelerini, babalarını geride bırakarak kutsal değerler için canlarını feda ettiler. Onları unutmak mümkün müdür?" diyen Çelik, bu ziyaretleri sürdüreceklerini dile getirdi.
Çelik, "Herkes iyi bilsin ki; vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza karşı olan terör örgütlerine her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Güncel
Kaynak: AA