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Sason'da "Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın" yarışması

Batman'ın Sason ilçesinde, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın" konulu resim ve öykü yarışması düzenlendi.

27.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:04 Sason'da
'ın ilçesinde, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Şehitlerimizi unutmayın, unutturmayın" konulu resim ve öykü yarışması düzenlendi.
Yarışmada dereceye girenlere Sason Yunus Emre ilkokulu konferans salonunda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Programda konuşan dernek başkanı Muttalip Çelik, yarışma vesileyle şehitleri anmak istediklerini belirterek, imkanlar ölçüsünde bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.
Programa, Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, Vali Yardımcısı Ramazan Fani'nin eşi Nasibe Fani, Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ve eşi Zeynep Özadalı, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Batman, Sason, Güncel

Kaynak: AA

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