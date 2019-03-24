Sason'da Sirk Gösterisi

Sason
ilçesinde Uluslararası Mezopotamya
Sirk ve Sokak Sanatları Projesi kapsamında sirk gösterisi yapıldı.
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, UNICEF ve Türkiye
Kalkınma Vakfı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte arasında Malezya
, Fransa
, Almanya
, İtalya
ve Lübnan
'ın da aralarında bulunduğu 10 ülkeden gelen sirk görevlilerince gösteri sundu.
Koordinatörü Gültekin Çelik, proje kapsamında gittikleri il ve ilçelerde 60 Türk, 60 Suriyeli olmak üzere 120 çocuğa sirk hakkında eğitim verdiklerini de belirtti.
Lübnan, Mezopotamya, Sason, Güncel
Kaynak: AA