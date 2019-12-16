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Sason'da Sosyal Konut Projesi kapsamında 116 konut yapılacak

Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde 116 konut yapılacak.

16.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:44Sason'da Sosyal Konut Projesi kapsamında 116 konut yapılacak
Türkiye genelinde dar gelirli aileleri ev sahibi yapacak olan 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 'ın ilçesinde 116 konut yapılacak.

Dar gelirlileri ev sahibi yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen 100 Bin Sosyal Konut Projesi, vatandaşları umutlandırdı. Proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitler 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirliler ev sahibi olabilecek. Projeden yararlanacak il ve ilçelerin açıklanmasının ardından Sason ilçesinde 116 konut yapılacağı öğrenildi.

Sosyal konutlar için başvuruların 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında alınacağı ifade edildi. - BATMAN

Batman, Sason, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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