Sason'da Yeşilay Haftası Kapsamında Kermes Düzenlendi

Yeşilay Batman
Şubesi tarafından Sason
ilçesinde Yeşilay Haftası
etkinlikleri kapsamında Sason kaymakamlığı desteği ile kermes düzenledi.
Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında, Sason Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM), düzenlenen kermeste ÇATOM çalışanları tarafından hazırlanan yöresel yemekler ve çeşitli el sanatları ürünleri satışa sunuldu. Yeşilay yararına açılan kermese Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar
, Jandarma
Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat
Sudagezer, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kermesten elde edilecek gelirin Yeşilay'a bağışlanacağı belirtildi. - BATMAN
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Kaynak: İHA