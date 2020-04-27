Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sason'daki 4 noktada karantina uygulaması sona erdi

Batman'ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyü Ağımlar mezraasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste uygulanan karantina sona erdi.

27.04.2020 17:35 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:35
Sason'daki 4 noktada karantina uygulaması sona erdi
Batman'ın Sason ilçesine bağlı İncesu köyü Ağımlar mezraasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste uygulanan karantina sona erdi.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada İncesu köyü Ağımlar mezrasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar alınan karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada, "İncesu köyü Ağımlar mezraasında ve ilçe merkezinde 3 ayrı adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, karantina altında bulunanlara yapılan sağlık kontrolünde, olumsuz bir durum yaşanmadığı için karantina uygulamasına son verildi. Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir" denildi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, İncesu, Sason, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Haberler››Güncel››Sason'daki 4 noktada karantina uygulaması sona erdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:26: Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" - Haber 02:16: ABD Başkanı Donald Trump: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz" - Haber 01:52: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü - Haber 01:48: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 01:30: İtalya Başbakanı Conte: "Normale dönüş için uygun koşullar yok" - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler