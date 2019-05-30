Sason Eğitim-Bir-Sen Başkanı Belge'ye teşekkür plaketi

Sason
Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Kemal Belge'ye teşekkür plaketi verildi.
Şehit yakınları ve gazilere gösterdiği katkılarından dolayı Belge'ye teşekkür eden Dernek Başkanı Mutalip Çelik, bu yıl Eğitim Bir Sen
tarafından 95 Kur'an-ı Kerim, 95 Türk bayrağı ve dini kitabın şehit yakınlarına hediye edildiğini belirtti.
Çelik, "Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler için canını feda edenlere yardım etmek, sahip çıkmak boynumuzun borcudur." dedi.
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Kaynak: AA