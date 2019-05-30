30.05.2019 13:12
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Sason Eğitim-Bir-Sen Başkanı Belge'ye teşekkür plaketi

Sason Eğitim-Bir-Sen Başkanı Belge

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Kemal Belge'ye teşekkür plaketi verildi.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Eğitim-Bir-Sen İlçe Başkanı Kemal Belge'ye teşekkür plaketi verildi.
Şehit yakınları ve gazilere gösterdiği katkılarından dolayı Belge'ye teşekkür eden Dernek Başkanı Mutalip Çelik, bu yıl Eğitim Bir Sen tarafından 95 Kur'an-ı Kerim, 95 Türk bayrağı ve dini kitabın şehit yakınlarına hediye edildiğini belirtti.
Çelik, "Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizler için canını feda edenlere yardım etmek, sahip çıkmak boynumuzun borcudur." dedi. Sason, Eğitim Bir Sen, Güncel
Kaynak: AA