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Sason Kaymakamı Özadalı, ADEM binasında incelemede bulundu

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezinin (ADEM) taşınması planlanan yeni hizmet binasında incelemede bulundu.

21.02.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:48Sason Kaymakamı Özadalı, ADEM binasında incelemede bulundu
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezinin (ADEM) taşınması planlanan yeni hizmet binasında incelemede bulundu.

Özadalı, gümüş işlemeciliği, okuma yazma, aşçı yardımcılığı, takı imalatı, el sanatları, erkek üst giysileri dikimi ve resim gibi birçok kursun yürütüldüğü ADEM'in kursiyerlere sunacağı sosyal, kültürel ve ekonomik kazanımlar noktasındaki önemine değinerek, yeni hizmet binasında daha güzel hizmetler yapmayı planladıklarını söyledi.
Özadalı'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Sıddık Bozkurt ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrah Demirbağ da eşlik etti.

Sason, Güncel

Kaynak: AA

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