Sason Kaymakamı Özadalı'dan Okul Ziyareti

Sason
Kaymakamı Abdullah Özadalı, Sason Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Özadalı, ziyaret ettiği okulda sınıfları gezerek, öğrencilerle görüştü, sorunlarını dinledi. Okul Müdürü
Veysel Göktaş'tan okulun durumuyla ilgili bilgi alan Özadalı, öğrencilere başarı diledi.
"Milli ve manevi değerlerine bağlı, okuyan, yorumlayan, ifade edebilen, vatanına, milletine ve çevresine faydalı öğrenciler olmanız temennimizdir." diyen Özadalı, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenleriyle düzenlenen toplantıda görüştü.
Okul Müdürü,Sason
04 Aralık 2018 Salı 14:07