Sason Kaymakamı Özadalı'dan Şehit Aileleri ve Gazilere Ziyaret

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Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.Gürgenli köyünde yaşayan şehitler Medeni Çelik ve Mehmet Salih Çelik'in yakınları ile görüşen Kaymakam Özadalı, daha sonra gaziler Naif Çelik, Mehmet Şerif Çelik'i ziyaret etti.Vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olanlara ve ailelerine minnet borçlu olduklarını belirten Özadalı, her zaman onların emaneti olan yakınlarının yanında olacaklarını aktardı.Özadalı, bir kez daha şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını dile getirdi.Kaymakam Özadalı'ya ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt ile bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri eşlik etti.