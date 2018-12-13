Sason Kaymakamı Özadalı, Okulda İnceleme Yaptı

13 Aralık 2018 Perşembe 18:10



13 Aralık 2018 Perşembe 18:10

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek inceleme yaptı.Özadalı, Yunus Emre İlkokulunu ziyaret ederek, Okul Müdürü Orçun Gürge'den bilgi aldı.Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Özadalı, öğrencilerin en güzel şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.Özadalı, eğitim öğretim düzeyini geliştirip artırmak, var olan sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.