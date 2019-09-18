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Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.

18.09.2019 12:22Sason Kaymakamı Özadalı, yaralıları ziyaret etti
Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti.
Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yaralananan Necat Çelikbilek, Mahsun Ekmen, Rıza Yaşar, Atacan Yaşar ve Mehmet Ekmen'i Diyarbakır'daki hastanelerde ziyaret etti.
Hastanede yaralıların aileleriyle görüşen Özadalı, PKK'lı teröristlerin saldırılarının vatandaşı yıldıramayacağını söyledi.

Diyarbakır, Sason, Kulp, Güncel

Kaynak: AA

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