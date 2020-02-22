Haberler » Güncel » Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu - Haber

Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu

Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı devam eden yüksekokul binasında incelemede bulundu.

22.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:26Sason Kaymakamı Özadalı, yüksekokul binasında incelemede bulundu
Kaymakamı Abdullah Özadalı, yapımı devam eden yüksekokul binasında incelemede bulundu.
Sason'da yapımı devam eden yüksekokul binasının çalışmalarını yerinde inceleyen Özadalı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Özadalı, ilçenin gelişimi ve geleceği adına en önemli kurumların başında eğitim kurumlarının geldiğini belirterek, "Üniversitemizin ilçemizin kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.
Özadalı'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hürriyet Bozkurt, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Emrah Demirbağ da eşlik etti.

Sason, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 17:32:26