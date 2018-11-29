Sason Köylerine Yapılan Yatırımlar Ele Alındı

Batman
'ın Sason
ilçesinde köylere götürülen hizmetler ele alındı.
Sason Köylere Hizmet Götürme Birliği
, Kaymakam Abdullah Özadalı başkanlığında toplandı. Anadolu Lisesi
Konferans Salonunda yapılan toplantıda, 2018 yılı içerisinde ilçede yapılan çalışmalar ile 2019'da yapılması planlanan projeler ele alındı.
Sason Kaymakamı Özadalı, yaptığı konuşmada, bütün köylerde 2018 yılı içerisinde önemli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, hizmetlerin 2019 yılı içerisinde artarak devam edeceğini söyledi.
Toplantıda muhtarların taleplerini de dinleyen Özadalı, gündeme gelen talep ve sorunların ilgili makamlara iletileceğini ve çözüme kavuşması yönünde gerekli girişimlerin yapılacağını kaydetti.
Toplantıya, İlçe Jandarma
Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat
Sudagezer, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Serdar Şahin
ile 86 köy ve mahalle muhtarı katıldı.
Anadolu Lisesi,Köylere Hizmet Götürme Birliği,Batman,Sason
29 Kasım 2018 Perşembe 13:37