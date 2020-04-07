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Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı

BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Ergüne köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

07.04.2020 10:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:13
Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı

BATMAN'ın Sason ilçesine bağlı Ergüne köyü, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulanan Ergüne köyünde, koronavirüs salgının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldı. Köyün karantinaya alınmasına ilişkin Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Ergünü köyünde bir adreste koronavirüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sason, Güncel
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