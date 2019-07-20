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Sason'un gençleri sentetik yüzeyli çim sahaya kavuşacak

Yıllardan beri kendilerine ait bir futbol sahaları olmadığı için bütün maçlarını deplasmanda oynayan Sason'daki futbol takımları tam kapsamlı sentetik yüzeyli futbol sahasına kavuşuyor.

20.07.2019 14:55 Sason
Yıllardan beri kendilerine ait bir futbol sahaları olmadığı için bütün maçlarını deplasmanda oynayan Sason'daki futbol takımları tam kapsamlı sentetik yüzeyli futbol sahasına kavuşuyor.

Geçtiğimiz günlerde Sason kaymakamlığı öncülüğünde ihalesi yapılarak yer teslimi yapılan sentetik çim yüzeyli futbol sahası, tribün ve soyunma odası yer teslimi yapıldıktan 150 gün sonra tamamlanarak hizmete açılması amaçlanıyor. Futbol sahası ve eklerinin tamamlanmasının ardından ilçedeki gençlerin sportif faaliyetlerde daha da başarılı olacaklarını belirten Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, tesisin tamamlanmasının ardından gençlerimizin ve spor kulüplerimizin sportif faaliyetlerini rahatça yapabilecekleri bir yere kavuşacaklarını söyledi. - BATMAN
Kaynak: İHA
Futbol, Sason, Spor

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