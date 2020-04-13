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Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası

BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.

13.04.2020 10:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:41
Sason ve Kozluk'ta 5 bölgede koronavirüs karantinası

BATMAN'ın Sason ve Kozluk ilçelerinde 1 mahalle, 1 köy ve 4 ev koronavirüs kapsamında karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Sason'da Ağım Mahallesi ile Yeşilova , Orta Mahalle ve Emek mahallelerinde bulunan 3 ev, Kozluk'ta ise Konaklı köyü ve Tepecik mahallesindeki 1 ev Hıfzıssıhha kurullarınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan bölgelere giriş ve çıkışlar kapatıldı. Güvenlik güçleri ise söz konusu bölgelerde güvenlik güçleri önlem aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Yeşilova, Kozluk, Sason, Güncel
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