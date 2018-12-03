Sasonlu Güvenlik Korucuları Çanakkale'ye Gitti

Sason
ilçesinde görev yapan 75 güvenlik korucusu Çanakkale
gezine gitti. İçişleri Bakanlığı
ile Sason Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından hazırlanan Çanakkale Gezisi Projesi kapsamında güvenlik korucuları 5 günlük geziye çıktı.
Sason Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Cahit Taşdemir, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlığa dikkat çekerek, "Çanakkale'yi daha önce hiç görmeyen güvenlik korucularımızı geziye götürüyoruz." dedi.
Sason,Çanakkale
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:14