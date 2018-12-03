03 Aralık 2018, 17:14
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Sasonlu Güvenlik Korucuları Çanakkale'ye Gitti

Sasonlu Güvenlik Korucuları Çanakkale

Sason ilçesinde görev yapan 75 güvenlik korucusu Çanakkale gezine gitti.

Sason ilçesinde görev yapan 75 güvenlik korucusu Çanakkale gezine gitti.

İçişleri Bakanlığı ile Sason Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği tarafından hazırlanan Çanakkale Gezisi Projesi kapsamında güvenlik korucuları 5 günlük geziye çıktı.

Sason Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Cahit Taşdemir, Çanakkale Savaşı'nda gösterilen kahramanlığa dikkat çekerek, "Çanakkale'yi daha önce hiç görmeyen güvenlik korucularımızı geziye götürüyoruz." dedi. Sason,Çanakkale
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:14