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Sasonlu şehit toprağa verildi

Görev yaptığı Şırnak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cihan Avcı, memleketi Batman'ın Sason ilçesinde toprağa verildi.

28.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:36Sasonlu şehit toprağa verildi
Görev yaptığı Şırnak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Cihan Avcı, memleketi 'ın ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cihan Avcı'nın (23) cenazesi, Batman'ın Sason ilçesinde bulunan baba evinden helallik alındıktan sonra Kınalı köyüne getirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı şehidin cenaze töreninde acılı baba Muhiyettin Avcı, annesi, kardeşleri ve yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarıldı. Köy mezarlığında düzenlenen törenin ardından şehit Avcı'nın naaşı köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye Batman Valisi Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Sason Kaymakamlığına vekalet eden Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BATMAN

Batman, Piyade, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

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