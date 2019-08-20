Haberler» Spor» Haber

Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, Rapid Wien forması giyen milli oyuncu Mert Müldür'ü kadrosuna kattı.

20.08.2019 21:29
Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!

Yaz transfer döneminde Juventus'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek Mert Müldür'ü renklerine bağladığını duyurdu. Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon euro olduğu iddia edildi.

2 KEZ MİLLİ OLDU

2 kez A Milli Takım forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği Avusturya ekibi Rapid Wien'de 39 resmi maçta forma giydi.

İTALYA'DA TÜRK RÜZGARI

Bilindiği üzere Hakan Çalhanoğlu Milan'da, Merih Demiral Juventus'ta, Cengiz Ünder ve Mert Çetin Roma'da ülkemizi temsil ediyor.

Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!

İtalya Serie A, Rapid Wien, Sassuolo, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:42   Antalyaspor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı
21:38   Mert Müldür Sassuolo'da
21:34   Sivasspor'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı
21:29   Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!
21:24   Bakan Kasapoğlu'ndan millilere ziyaret
21:24   Rıza Çalımbay: "1 veya 2 tane transfer daha yapabiliriz"
21:24   Beşiktaş, Cenk Tosun ve Yevhen Konoplayanka ile anlaştı!