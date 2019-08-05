Sathi Kaplama Çalışması Akhisar Mahallesinde Devam Ediyor

Yaz aylarıyla birlikte asfalt ve sathi kaplama çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, bir süre önce yapılan planlama doğrultusunda 7 mahallede toplam 60 sokakta 12 kilometre uzunluğunda sathi kaplama çalışması yapılacağını duyurarak Alanyurt bölgesinden bu çalışmanın startını vermişti. Alanyurt'un ardından sathi kaplama çalışmaları Akhisar Mahallesinde sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Zemin iyileştirmeleri ve sathi kaplamanın devam ettiği bölgede çalışmaları yerinde gören Başkan Taban, konuya ilişkin açıklamalarda da bulundu. Taban, "Bugün Akhisar Mahallemizdeyiz. Bölgede geçmişte de başlatmış olduğumuz kaldırım ve tretuvar çalışmaları vardı biliyorsunuz. Onun haricinde diğer eksikleri de seçim öncesinde tespit etmeye çalışmıştık. Bunları elimizdeki verilerle de birleştirerek sadece Akhisar'da değil, şehrimizin tüm mahallelerimizdeki ihtiyaç olan konuları önümüze koymuştuk. Bugün de Akhisar Mahallemizde sathi kaplama çalışmasıyla ilgili geldik" dedi.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI DA BAŞLAYACAK

Çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü kaydeden Başkan Taban, "Vatandaşlarımızı biran önce tozdan topraktan kurtarmak adına soğuk kaplamayı hayata geçireceğiz. Buralarda bizim altyapı eksiklerimiz var. Bunları inşallah biran önce Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle en kısa zamanda hayata geçirmek gibi bir hedefimiz var. Pek çok mahallelerimizde alt yapı çalışmalarımız da başlayacak. Bu süreç zarfında da biz vatandaşlarımızın mevcut yaşam alanındaki konforunu arttırabilmek adına sıcak kaplama yerine soğuk kaplamayla bu süreci geçirip sonrasında kalıcı hale dönüşeceği dönemde sıcak asfaltını yapacağız" diye konuştu.

1 MİLYON 700 BİN TL'LİK YATIRIM

Taban, toplam 7 mahallede ve 60 sokakta 12 kilometrelik bir çalışma yapıldığını hatırlatarak; "En son Alanyurt bölgesinde bir çalışmamız olmuştu. Ertuğrulgazi Mahallemiz, Yeni Mahallemiz, Yunus Emre Mahallemiz, Fatih ve Cumhuriyet Mahallelerimizde sathi kaplama çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Burada önce bir zemin iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Bunun sonrasında da sathi kaplama yapılıyor. İşin maliyet anlamındaki boyutuna da değinecek olursak, 1 milyon 700 bin TL'lik bir yatırım bu çalışma. Ancak her zaman söylüyoruz; yatırımın büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Önemli olan vatandaşımızın ihtiyacını ne kadar giderebildiğimiz. Bu bizim için daha önemli. Çok geniş bir imar alanı üzerindeyiz. Her bölgede inşaatlar ve konutlar yapılıyor. Herkes benzeri şekilde asfalt, yol, tretuvar gibi taleplerini iletiyor. Bir yandan alt yapı bir yandan üst yapı ve diğer sosyal donatı alanlarını hep birlikte zaman içerisinde bir bir hayata geçireceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bizler vatandaşımızın desteği ve katkısı sayesinde kaynaklarımızı da en doğru şekilde kullanarak en güzel çalışmaları yapacağız. Güzel İnegöl tablosunu tüm mahallelerimizde hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulundu.