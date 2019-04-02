Satı Afşar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM MECİTÖZÜ belediye başkan adayı olan Satı Afşar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM MECİTÖZÜ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Satı Afşar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM MECİTÖZÜ adayı Satı Afşar kimdir? BTP ÇORUM MECİTÖZÜ adayı Satı Afşar yüzde kaç oy aldı?

Satı Afşar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM MECİTÖZÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Satı Afşar MECİTÖZÜ ilçesinde % 0,06 oranında oy almıştır. MECİTÖZÜ ilçesinde % 0,06 oranında oy olan Satı Afşar adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM MECİTÖZÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.