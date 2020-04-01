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Satıcıdan tarihi geçmiş sucuğa ilginç savunma

MERSİN'de semt pazarındaki bir minibüste tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan 100 kilo sucuk ele geçirildi.

01.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:57
Satıcıdan tarihi geçmiş sucuğa ilginç savunma

MERSİN'de semt pazarındaki bir minibüste tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan 100 kilo sucuk ele geçirildi. Gözlerinin iyi olmadığı için dikkat edemediğini öne süren satıcıya idari para cezası uygulandı. Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine semt pazarı çevresinde minibüsle sucuk satışı yapan bir seyyar satıcıya denetim yaptı. Yapılan incelemede 100 kilo tarihi geçmiş ve menşeyi belli olmayan sucuk ele geçirildi. Gözlerinin iyi görmediğini ve bu nedenle dikkat etmediğini öne süren satıcıya idari para cezası uygulandı. Tutanakla el konulan bozuk ürünler, ekiplerin kontrolünde imha edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Toroslar, Zabıta, Güncel
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