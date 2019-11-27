Haberler » 3. Sayfa » Satıcının el konulmak istenen balıklarını vermeme mücadelesi kamerada - Haber

Satıcının el konulmak istenen balıklarını vermeme mücadelesi kamerada

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde denetim görevlileri tarafından boy limiti altında olduğu gerekçesiyle el konulmak istenen balıklarını vermek istemeyen satıcının mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu.

27.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:59Satıcının el konulmak istenen balıklarını vermeme mücadelesi kamerada
'nın merkez ilçesinde denetim görevlileri tarafından boy limiti altında olduğu gerekçesiyle el konulmak istenen balıklarını vermek istemeyen satıcının mücadelesi ilginç görüntüler oluşturdu. Satıcının balıkları temizlediği bıçakla görevlilerin işlem yapmasını engellemeye çalışması bir anda tedirginliğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Konya İl Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde balık satıcılarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Yerleşim merkezinde bir seyyar balık satıcısının satışa sunduğu balıklara yönelik boy denetimi yapan ekipler, avlanan balıkların boy limiti altında olduğunu belirleyince satıcı hakkında işlem yapmak istedi. Denetim ekipleri, boy limiti altında olduğu belirlenen balıkları el koyup Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait resmi aracın kasasına nakletmeye başlayınca, seyyar balık satıcısıyla görevliler arasında tartışma yaşandı. Görevlilerin araca naklettikleri balıkları tekrar kendi aracına yükleyerek engel olmaya çalışan balıkçı, uzun süre balıklarını vermemek için direndi. Bir ara balıklarını temizlediği bıçak elindeyken görevlilere engel olmaya çalışan balıkçıyı gören görevli geri dönüp uzaklaşırken araya vatandaşlar girdi. Elindeki bıçağı bırakması söylenen balık satıcısı, daha sonra bıçağı aracına bıraktı.

Balıkları kendi aracına yükleyerek adresten uzaklaşan balık satıcısı, denetim görevlilerinin plakasını bildirmesi üzerine polis ekipleri tarafından takip altına alındı. Denetimden kaçan balık satıcısının il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Kadınhanı ilçesi girişinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Denetim görevlilerinin polis merkezine gidip, balık satıcısının bıçaklı saldırı girişimine maruz kaldıklarını öne sürerek şikayetçi olması üzerine, balık satıcısı hakkında adli yönden de işlem başlatıldığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ise idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

"Bana ceza kesmeyin"

Öte yandan, denetim görevlileri ile balık satıcısının denetimleri esnasında aralarında yaşanan tartışma ve şüphelinin görevlilere bıçak çektiği anlar da bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, görevlilerin balıkları araca nakletmesi üzerine bıçak çeken şüphelinin, "18 bin lira cezam var. Onu ödeyeceğim diye satıyorum. Bana ceza kesmeyin, bir daha satmam. Yasak zaman değil, bilseydim satmazdım" dediği, sonrasında ise tekrar balıkları kendi aracına naklederek bölgeden uzaklaştığı yer alıyor. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:13 Çatalça'da cam baskı fabrikasında yangın
14:12 Karaman'da tekel bayii soyan hırsızlar kayıplara karıştı
14:10 Uyuşturucu satarken yakalandı
14:07 Poliste 63 ayrı "hırsızlık" suçundan kaydı bulunan çocuk, Güney Koreli kadının çantasını çaldı
14:06 Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi
14:00 İrlanda'nın Belfast Belediye Başkanı sokakta idrarını yaparken yakalandı, savunması "pes" dedirtti
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
13:14 Rize'de 4 yaşındaki kızın camdan düşüp ölmesi davasında ilginç detay: Ağabeyi de aynı şekilde ölmüş
12:24 Mevsimlik işçiydi, İngiltere'de patron oldu! Şimdi rüya gibi bir hayatı var
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
27.11.2019 14:21:58