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Satılan taşıt sayısı 1 senede yüzde 40 geriledi, kamu bankaları kredileri düşürdü

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini perşembe günü aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Bu adımın Türkiye’de satılan taşıt sayısının son bir yılda yüzde 40 düştüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

26.09.2019 15:45Satılan taşıt sayısı 1 senede yüzde 40 geriledi, kamu bankaları kredileri düşürdü
Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini perşembe günü aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. Bu adımın Türkiye'de satılan taşıt sayısının son bir yılda yüzde 40 düştüğü bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, üç kamu bankası, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi. Anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa şeklinde açıklandı. Kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.
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Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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