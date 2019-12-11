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Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daire ve işyerleri için 18 Aralık 2019 Çarşamba günü ihale yapılacağını hatırlatarak "Satışa sunulacak olan daire ve işyerlerini görmek isteyenler için belediye hizmet binası önünden ihale gününe kadar tanıtım...

11.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:36Satılık daireler için tanıtım turları yapılacak
Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mülkiyeti belediyeye ait olan daire ve işyerleri için 18 2019 günü ihale yapılacağını hatırlatarak "Satışa sunulacak olan daire ve işyerlerini görmek isteyenler için belediye hizmet binası önünden ihale gününe kadar tanıtım için araç kaldırılacaktır." dedi.

Mülkiyeti belediye ait olan ve Küçükali ile Anbar Mahallelerinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen 84 daire ile 2 işyerini almak isteyenler için bu hafta içerisinde 10 Aralık'tan 17 Aralık'a kadar her gün saat 10.00 ile 12.00 öğleden sonra da 10.00 ile 14.00 saatleri arası belediye önünden araç kaldırılarak mülklerin gösterimi ve tanıtım turları yapılacağını belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ihale ile satışa sunulacak olan daire ve işyerinin iyi bir fırsat olduğunu üstelik 12, 24, 36 ile 120 aya kadar vade seçenekleri ile ödeme imkanı sağlandığını söyledi.

Daire ve dükkanların ihalesi ile bilgi almak isteyenlerin 252 16 00 nolu telefonu arayabileceklerini veya www.melikgazi.bel.tr adresinden bilgi alabileceklerini bildiren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, açık ve şeffaf bir ihale ile hem ekonomiye hem de Melikgazi'ye yatırımlar için gelir sağlanacağını söyledi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Çarşamba, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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