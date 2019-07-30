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"Satılık köpek" ilanlarıyla dolandırıcılık

Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana 3 kişiden biri tutuklandı.

30.07.2019 18:43
Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpek satma bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana 3 kişiden biri tutuklandı.
İnternetten "Satılık köpek" paylaşımının ardından kendileriyle iletişime geçenlerden, 800 ile 2 bin lira arasında para alarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Teknik ve fiziki takipler sonunda Müslüm Y. ile oğlu Çağrı Y. ve Kerem Ü, Tuzla Mahallesi'ndeki evde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Çağrı Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer iki kişi serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, yaklaşık 100 kişiyi dolandırdığı ileri sürüldü.

Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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