Satın Aldığı Evde İnsana Ait Kafatası ve Kemikler Bulundu

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Adana'da, bir kişinin yeni satın aldığı evde tadilat yapan işçiler, kapıyla tavan arasında yer alan boşlukta insana ait kafatası ve kemikler buldu.Alınan bilgiye göre, Ş.A, yaklaşık bir ay önce 80 yaşındaki A.İ'den iki katlı müstakil evini satın aldı.Ş.A'nın satın aldıktan sonra tadilatını yaptırdığı evde işçiler, ikinci katın kapıyla tavan arasında yer alan boşluğunda bir kutu ve poşet içerisinde insan kafatası ve kemikleri buldu.İşçiler, kemiklerin bulunduğu kutunun üzerinin 1987 yılında basılan bir gazeteyle kapatıldığını fark etti.İşçilerin durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Bu arada, evi satan A.İ'nin satış işlemi sonrası Ş.A'dan evin giriş katında bir süre daha kalmak için izin aldığı öğrenildi.Polis ekipleri, evin giriş katında zihinsel engelli olduğu belirtilen oğluyla kalan A.İ'nin olayla ilgili ifadesine başvurdu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.