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Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı

Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı Zonguldak'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi.

04.04.2020 19:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:38

Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak 'ta yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay, Korona virüse karşı ilginç bir yöntem geliştirdi. Ay, satın aldığı iç çamaşırdan maske yapması görenleri şaşırttı.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Ömer Ay Korona virüse karşı kendi imkanları ile çözüm geliştirdi. Ay, iç çamaşırdan maske yaparak Korona virüse karşı önlem aldı. Ömer Ay geliştirdiği bu yöntemle mahalle halkının da ilgi odağı oldu.

Öte yandan, Ay maskelerin pahalı olduğunu söyledi.

Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ömer Ay, Genel

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Satın aldığı iç çamaşırdan maske yaptı
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