Satın aldıkları hasarlı araçlara göre araç çaldılar

SAKARYA'da, hasar gören araçları satın alıp, aynı modeldeki araçları çalarak 'change' yöntemiyle şasi numaralarını değiştirdikten sonra satan 2 kişi yakalanırken, 8 otomobil ele geçirildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kaza yapan hasarlı araçları satın alıp, Sakarya ve diğer illerden aynı marka ve modeldeki araçları çaldıktan sonra araçların motor ve şasi numaralarını 'change' adı verilen yöntemle değiştirip, satan kişileri tespit etti. Polis, yapılan operasyonda A.H., (41) ve S.Ç.?yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Çalındıktan sonra change yapılarak piyasa sürülen 8 adet aracın izine ulaşılarak 8 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonla araçlar ele geçirildi. Çalınan 8 araç sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. ve S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.