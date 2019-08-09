Haberler» Güncel» Haber

Satın alma sahiplen

Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor.

09.08.2019 10:54 Satın alma sahiplen
Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Sokak hayvanlarını Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'nden sahiplenileceklere, hayvanların ömür boyu aşıları da belediye tarafından karşılanıyor.

Mamak Belediyesi sokak hayvanlarını "Satın Alma Sahiplen" sloganı ile yeni yuvalarına kavuşturuyor. Hayvanların pet shoplardan ya da çiftliklerden almak yerine, barınaktaki hayvanları tercih edilmesinin önemine işaret ediliyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise yapılan uygulamaya dair, "Çünkü sahiplenmek sorumluluk gerektirir. Özellikle çocuklarımıza sorumluluk ve hayvan sevgisini aşılamak adına hemşerilerimizi Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:55   Serbest piyasada altın fiyatları
13:55   ARILAR KOVANLA BİRLİKTE ALEV ALEV YANDI
13:54   Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerine denetim
13:53   Şehitler kabirleri başında dualarla anıldı
13:53   Sürücülere spor yaptırılıp, trafik kuralları izletildi
13:53   Sıcak hava dalgaları Büyük Set Resifi'ndeki mercanları öldürüyor
13:52   Adıyaman'da bıçaklı kavga: 5 yaralı