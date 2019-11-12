Haberler » Güncel » Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı - Haber

Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen satın alma ve ihale eğitiminde başarılı olan katılımcılar, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

12.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:39Satın alma ve ihale eğitimine katılan MEÜ personeli, sertifikalarını aldı
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen satın alma ve ihale eğitiminde başarılı olan katılımcılar, sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) personeline yönelik olarak 2 Ocak-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen satın alma ve ihale eğitiminde başarılı olan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. MEÜ Senato Odasında düzenlenen törene, Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Kaya, Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Erol Yaşar ile Personel Daire Başkanı İsa Değirmenci ve sertifika almaya hak kazanan personel katıldı.

Satın alma ve ihale süreçlerinde dürüstlük ve güvenilirliğin önemini vurgulayan Rektör Çamsarı, sertifika almaya hak kazanan katılımcılara çalışma hayatlarında başarılar diledi. Çamsarı, daha sonra eğitimde başarılı olan 7 personele sertifikalarını verdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:45 Altın düşüyor
12:45 Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1)
12:45 Özlem hemşireyi ölüm nöbet dönüşü yakaladı
12:44 İspanyol ve Fransız polisinden eylemci Katalanlara ortak operasyon
12:44 Toplumun Okulları Projesi
12:16 Terörden temizlenen Rasulayn'da, Mehmetçik çocuklarla top oynadı
11:40 İstanbul'daki sis manzaralarında yüksek binalar dikkat çekti
11:29 Gizemli hayırsever bu kez Tuzla'da ortaya çıktı: Bana 'Robin Hood' deyin
11:25 Kayseri'deki müfettiş soruşturmasını eleştiren MHP'li Ersoy'a, AK Partili Özhaseki'den tepki: Ben adaletten yanayım
11:23 Beyoğlu'nda dehşet! Kendisine para vermeyen kadına inşaat demiri sapladı
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:46:04