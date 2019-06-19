19.06.2019 12:32
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Satınalma gücü paritesi

Satınalma gücü paritesi

Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2018 yılı için 65 oldu.

Türkiye'nin Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) endeksi, 2018 yılı için 65 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin SGP geçici sonuçlarını açıkladı.
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi geçici verilerindeki Türkiye'nin SGP değerine göre kişi başına GSYH endeksi 2018 yılı için 65 oldu. Bu değer, kişi başına GSYH'nın 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 birim iken, bu değer Türkiye için AB ortalamasının yüzde 35 altında kaldığını gösteriyor.
Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ( İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı.
Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 254 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu.
Fiili bireysel tüketim düzeyi
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 AB ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 olarak gerçekleşti ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı.
Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 38 ile Arnavutluk oldu.
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık gibi) hizmetleri de kapsıyor.
Fiyat düzeyi endeksi
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2018 yılı geçici sonuçlarına göre 37 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 37 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceğini gösteriyor.
Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi olarak kabul ediliyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise "ucuz" olarak ifade ediliyor.
SGP'ye göre kişi başına GSYH ve Gerçek Bireysel Tüketim endeks değerleri şöyle:
Ülkeler
 GSYH
Fiili bireysel tüketim
201620172018 (1)201620172018 (1)
Lüksemburg260253254134132132
Almanya124124123122122121
Avusturya128127127119117116
Danimarka126128126113114114
İngiltere107106104115114113
Finlandiya109109110113112112
Hollanda128128129111111112
Belçika118116115113112111
İsveç122121121110109109
Fransa104104104110108107
Euro Bölgesi 19 (2)106106106105104104
İtalya979695989898
Güney Kıbrıs848587929294
İrlanda177181187949394
Litvanya757881858890
İspanya919291898990
Çekya888990788183
Portekiz777776828282
Malta959898787980
Slovenya838587767777
Slovakya777678767677
Polonya687071747577
Yunanistan686768777676
Estonya777981727274
Letonya646770666870
Romanya596364646870
Macaristan676870626264
Hırvatistan616263616263
Bulgaristan484950535456
Norveç145146150127126125
İsviçre160156157126124124
İzlanda130130133116118121
Türkiye656665666768
Karadağ444547565657
Sırbistan393940474748
Kuzey Makedonya373638424041
Arnavutluk303031373838
Bosna-Hersek313131414141
(1) 2018 yılı geçici sonuçları
(2) Para birimi olarak avroyu kullanan ülkeler
Kaynak: AA
Arnavutluk, Lüksemburg, Türkiye, Ekonomi

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