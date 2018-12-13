Satınalma Gücü Paritesi Açıklandı

Satınalma gücü paritesine (SGP) göre 2017 yılında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 67 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2017 yılı satınalma gücü paritesini açıkladı. Buna göre; Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2017 yılı sonuçlarına göre 28 Avrupa Birliği (AB
) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının yüzde 33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda, 28 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ( İsviçre
, İzlanda
ve Norveç
), 5 aday ülke (Türkiye, Makedonya
, Karadağ
, Sırbistan
ve Arnavutluk
) ve 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) kapsandı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 253 ile Lüksemburg
, en düşük ülke ise 30 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 153 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 70 altında değere sahip oldu.
Türkiye'nin 2017 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 68 oldu
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsıyor.
Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 28 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 68 oldu ve AB ortalamasının yüzde 32 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 132 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 45 oldu
Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesi sayılıyor. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'pahalı', 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre 'ucuz' olarak ifade ediliyor.
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2017 yılı sonuçlarına göre 45 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 45 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi. - İSTANBUL
Lüksemburg,Avrupa Birliği,Türkiye
13 Aralık 2018 Perşembe 13:11