Satınalma ve Tedarik Yönetimine İlk Kez Üst Düzeyde Temsil Hakkı

06 Aralık 2018 Perşembe 13:12



06 Aralık 2018 Perşembe 13:12

Tüm mesleklerin en üst düzey temsil organı olan meslek odalarına bir yenisi daha eklendi. TÜSMOD ile 'satınalma ve tedarik yönetimi', meslek odası olma yolunda ilk adımını attı. Tanıtım toplantısında konuşan TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, "Güçlü bir temsil için bir mesleğin olmazsa olmazı meslek odasıdır. Mesleğimiz için bu büyük ve önemli adım artık atıldı" dedi.Satınalma ve Tedarik Yönetimi Meslek Odası Derneği (TÜSMOD) ile 'satınalma ve tedarik yönetimi', meslek odası olma yolunda ilk adımını attı. İlk olarak sanayi şehirlerinde şubeleşecek olan TÜSMOD, satınalma mesleğinin yurtdışında temsiliyeti için de harekete geçmeye hazırlanıyor. Satınalma ve tedarik yönetimi konusunda görev yapan meslektaşları ve bu konuda faaliyet gösteren tüm STK ve kurumları aynı çatıda toplamayı amaçlayan TÜSMOD, etkin milli satınalma ve tedarik politikalarının üretilmesi ile sürdürürülebilir rekabetçi bir Türkiye için azami katkı sağlayacak.TÜSMOD tanıtım toplantısı yapıldıTÜSMOD'un düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Hüryılmaz, öncelikli olarak Türkiye'nin 12 sanayi şehrinde şubeleşmek için harekete geçeceklerini belirtti.TÜSMOD'un yurtdışına da adım atacağına dikkat çeken Hüryılmaz, "Avrupa, Amerika ve Asya'da şube açarak Türkiye'yi satınalma ve tedarik yönetimi alanında dünyada temsil eden ilk ve tek meslek odası olacağız" diye konuştu.TÜSMOD YKB Hüryılmaz: "Satınalma mesleği ilk kez büyük adım attı"TÜSMOD içinde oluşturulacak gruplar ile sektörler özelinde çalışmalar yürüteceklerine de dikkat çeken Hüryılmaz, "Güçlü bir temsil için bir mesleğin olmazsa olmazı meslek odasıdır. Mesleğimiz için bu büyük ve önemli adım artık atıldı. Şimdi 'Dijital Dönüşüm', 'sosyal sorumluluk' gibi öncü konularda oluşturacağımız komiteler ile güncel meslek standartlarını ve politikalarını belirleyeceğiz. Daha güçlü bir Türkiye için tüm meslektaşlarımızı, STK'larımızı, üniversitelerimizi ve kurumları bu yolculukta bizlerle olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.CPO Roundtable 2018, TÜSMOD öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapıldıTürkiye'nin önde gelen firmalarının üst düzey satınalma yöneticilerinin yer aldığı CPO Roundtable 2018, TÜSMOD öncülüğünde ilk kez İstanbul'da yapıldı. Avrupa Satınalma Yönetimi Enstitüsü (EIPM) Başkanı Bernard Gracia'nın 'Satınalmanın Geleceği' konulu sunum yaptığı etkinlikte, IoT & Big Data, AI & Blockchain ve Innovation & Start-Up olmak üzere geleceğin satınalmasında yer alacak 3 ana başlıkta Roundtable çalışması yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bulgular, her konunun lideri tarafından sunulurken, üst düzey satınalma yöneticileri eğitim ve çalışmalardan sonra akşam yemeğinde buluşularak güncel konuların değerlendirmesi yapıldı.CPO Roundtable'dan TÜSMOD'a tam destekCPO Roundtable 2018'de bir araya gelen üst düzey satınalma ve tedarik yöneticileri, 'Satınalma ve Tedarik Yönetimi'nin 'Meslek Odası' olması için TÜSMOD'a tam destek vereceklerini belirtirken, bölgesel organizasyonlar ile meslek odası bilincini tüm Türkiye'ye taşıyan TÜSMOD, Eskişehir ve İzmir'de yapılan mesleki buluşmalara, 7 Aralık'ta Trakya ile devam edeceği kaydedildi. - İSTANBUL