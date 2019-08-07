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Satıp parasını alamadığı otomobilini tamirhaneden iterek götürdü

AKSARAY'da Erdem İlhan (36), satıp, parasını alamadığı otomobilini, tamirhanede görünce arkadaşının iterek yardım etmesiyle evine götürdü.

07.08.2019 11:53 Satıp parasını alamadığı otomobilini tamirhaneden iterek götürdü
AKSARAY'da Erdem İlhan (36), satıp, parasını alamadığı otomobilini, tamirhanede görünce arkadaşının iterek yardım etmesiyle evine götürdü. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Erdem İlhan, 1,5 yıl önce 68 HE 946 plakalı otomobilini Şammas Ç.'ye (63), 13 bin 500 liraya sattı. Şammas Ç., geçen pazartesi günü arızalanan otomobilini çekici yardımıyla sanayide bir tamirciye bıraktı. Dün tamirciye giden Şammas Ç., aracının olmadığını fark edince polis merkezine gidip, otomobilinin çalındığını belirtti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, otomobilin plakasından ruhsat sahibinin Erdem İlhan olduğunu belirledi. İlhan, polise otomobilini taksitle sattığını ve satış işlemini gerçekleştirmediklerini belirterek, paranın bir kısmını alamadığı için de aracını götürdüğünü söyledi. Çevrede yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde de İlhan'ın otomobilini arkadaşının iterek yardım etmesiyle tamirciden götürdüğü saptandı. Otomobil, satış işlemi gerçekleşmediği için İlhan'a teslim edildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.



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Kaynak: DHA

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