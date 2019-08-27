Haberler» Güncel» Haber

Satırlı trafik magandası

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişinin bu görüntüleri, arkadaki otomobilin araç kamerasında saniye saniye görüntülendi.

27.08.2019 08:33 Satırlı trafik magandası

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişinin bu görüntüleri, arkadaki otomobilin araç kamerasında saniye saniye görüntülendi.
Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü. Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne, tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye görüntülendi.
Sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.



Fethiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:45   Şarkıcı Zeynep Casalini Mudanyalı kadınlarla yemek yaptı
09:44   Lüleburgaz'da uyuşturucu iğneler bulundu
09:44   Bakan Pekcan'dan fidan dikme etkinliğine destek
09:43   Ölümlü iş kazası yargıda: baret takmalarını söyledim ama dinlemediler
09:43   Ölümlü iş kazası yargıda: baret takmalarını söyledim ama dinlemediler
09:43   Google Play'da açık kaynak koduyla hazırlanmış ilk casus yazılımı
09:42   Kaydeden olmadı ama katledilen Merve'nin son sözleri "Lütfen yapma" oldu