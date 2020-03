Satış Dünyası, Sales Network Summit'te bir araya geldi

Sales Network Summit; 'empowerment' temalı özel oturumları, workshopları ve üst düzey konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin satış profesyonelleri, Sales Network tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Summit'te buluştu. 4 -5 Mart 2020'de DasDas Ataşehir 'de düzenlenen etkinlikte farklı sektörlerden satış dünyasının çok sayıda temsilcisi bir araya geldi. Sunuculuğunu Nebil Evren'in üstlendiği etkinlikte katılımcılar birçok değerli ismi dinleme fırsatı yakaladı.

Sales Network Topluluğu Kurucusu Ergün Güler: "Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Summit'de bu yıl çok özel bir formatımız var. Workshoplarıyla, oturumlarıyla, eğlencesiyle, tiyatro oyunuyla ve kitap imza etkinliğiyle kendine has bir model oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda da organizasyonumuza devam edeceğiz. 2022 itibariyle de Sales Network Topluluğu olarak yurtdışına açılacağız." dedi ve bu güne kadar topluluğa katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Satış liderleri bir arada

İlham verici konuşmalar ve sunumlar eşliğinde gerçekleşen etkinliğin açılışını Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane ve BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli üstlendi.

İnovasyon adına heyecanlandıkları projelerden bahseden Bigchefs Kurucusu Gamze Cizreli şunları söyledi: "Bizim gibi dünyada büyüyen Türk perakende markalarıyla birlikte bir çekim gerçekleştirdik. Tüm dünyadaki şubelerimizde yer alan menülerimiz moda dergisi gibi çıkacak ve her üründe bir QR kod olacak. Bu QR kodu telefonunuza okuttuğunuzda ise o markanın dijital alışveriş sitesine yönlendirileceksiniz. Yani artık pazarlama aktivitelerimize dijitali dâhil ediyoruz."

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane: "Ekip olarak ne yapıyorsak, samimiyetle ve içtenlikle yapmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biliyoruz ki samimiyeti ve içtenliği gören kullanıcılar markayı da benimsiyorlar." diye belirtti. Nane: "Robot teknolojisi, sanal gerçeklik ve nesnelerin interneti kavramlarını farklı boyutlarıyla ele alıyoruz. İki hafta öncesine kadar 40 adet olan kiosklarımızı bu gün 65 adete çıkardık. Bu verdiğim örnek bahsettiğimiz inovasyonun hayatımıza farklı yansımasına bir örnek teşkil ediyor. Diğer yandan İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenleriyle geliştirdiğimiz ve yapay zeka kullanılan bir programımız var. Bu program sayesinde uçuşlarımızda birçok kolaylığa sahip oluyoruz."

Silk&Cashmere Kurucusu Ayşen Zamanpur ve Silk&Cashmere CEO'su Ferhat Zamanpur 'Girişim ve Gelişim' başlığı altında konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayşen Zamanpur konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bir markayı diğerlerinden ayıran en önemli unsur o markanın hikayesidir. Biz de gerek ilk mağazasını kendi ülkesi dışında açan dünyadaki dört markadan biri olmakla, gerekse kaşmir keçisinin hikayesindeki tüm farklılıklarla bu günlere geldik." diye konuştu.

Ferhat Zamanpur ise, dünyanın bu güne kadar hiçbir dönemde böylesine ciddi bir dijital dönüşümün içinde olmadığının altını çizerek, "Dijital dönüşüm sayesinde bu yıl şirket ciromuzun yüzde 20'sinden fazlasını e-ticaret üzerinden yapmış olduk. Bu bizim için çok büyük bir başarı." dedi. Şirketlerindeki dönüşümün organik olduğunu belirten Zamanpur süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Silk&Cashmere olarak 'Black Friday' kavramını Türkiye'ye ilk getiren marka olduk. Ardından şirketimizin logosunu, rengini ve iç dinamiklerini değiştirerek adeta bir rönesans gerçekteştirdik."

'Eyvah CEO Doğuruyor' oturumunda ise Make A Wish Türkiye CEO'su Füsun Kuran ve Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere konuşmacı olarak yer aldı. "Satışta Hikayeleştirmenin Gücü" ise MBA ve Storyzone Kurucusu Sinan Sülün tarafından anlatıldı.

Sürdürülebilirliğin dünyaca ünlü isimleri ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ve Dünya Perakende Başkanı, Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort da 'Küresel Sürdürülebilirlik' başlığı ile Sales Network'un konuşmacıları arasında yer aldı.

Sürdürülebilirliğin önemli temsilcilerinden UN Global Compact'in ardındaki fikrin 'Daha iyi bir dünya için sorumluluk sadece devletlere bırakılamaz' mottosu olduğunu söyleyen Dr. Yılmaz Argüden: "Sürdürülebilirlik konusunu kurumların benimsemesi için daha kısa vadede çıkarları olması gerekiyor. Biz de Küresel İklimlendirme Sözleşmesi'ne bakarak neler yapabiliriz diye düşünüyoruz ve bu doğrultuda adımlarımızı atıyoruz." dedi. Her şirketin pazar ve kredi olmak üzere ihtiyacı olan iki temel unsur olduğunu belirten Argüden şöyle devam etti: "Kredi veren ve sürdürülebilik konusunda özen gösteren şirketler, risklerinin daha az olacağının farkında olurlar. Dolayısıyla şirketlerin kredi verirken konuyu önden değerlendirmiş olmaları hem kendileri için hem de sürdürülebilirlik performansı açısından oldukça önemlidir."

Atık yönetimi konusunda önemli başlıkların altını çizen Özgür Tort ise şunları anlattı: "Çevresel ve ekonomik olarak birçok etkisi bulunan atık yönetimi, günümüzde tüm firmaların ve tüm bireylerin daha da fazla önemsemesi gereken bir konu haline geldi. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir yaşam bırakabilmenin yolu çevresel sürdürülebilirlik sağlamaktan geçiyor. Migros olarak karbon ayak izimizi azaltma yolunda önemli adımlar attık. Ne mutlu ki yaklaşık 3 içinde yüzde 19,5 gibi önemli bir rakama ulaştık. Bunun en önemli etkisi mağazalarımızın enerji, ısıtma sistemleri ve tüketicilerimizi bilinçlendirme faaliyetlerimizdi."

Etkinliğin dikkat çekici sunumlarından biri olan "Açık İnovasyon ve Kurumiçi Girişimcilik" konusu Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven ve Mentors Network Turkey Kurucusu Mehmet Onarcan tarafından tartışıldı.

Birol Ergüven şunları kaydetti: "Enerji sektörü hızla değişiyor. Yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketler zamanla bu yarışın gerisinde kalıyor. Sürdürülebilir büyüme için, hem kurum içi hem de kurum dışı girişimciliği desteklememiz gerekiyor. TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı ile sektördeki deneyimimizi ve bilgi birikimimizi girişimcilerle paylaşırken, çalışanlarımızın motivasyonunu artırıp inovasyon kültürünün şirketimiz içinde yayılmasını sağladık."

Summit'in 'Fabrika Ayarlarına Dönüş' oturumunda ise Unilever Türkiye Başkan Yardımcısı Ali Fuat Orhonoğlu ve Nestle Türkiye Satış Genel Müdürü Erden Çakır konuşmalarını yaptılar. Orhonoğlu: "Amaçla araçları karıştırmamalı, önceliklerimizi net belirlemeli ve yaptığımız her işte basit düşünmeliyiz." dedi.

Zor zamanlardan çıkmak ve yeniden yükselişe geçmek için işin temellerine odaklanmanın önemini vurgulayan Nestlé Türkiye Satış Genel Müdürü Erdem Çakır ise, stratejileri sahaya doğru şekilde uygulamanın önemli olduğunu ve dijitalleşen iş yapma şekillerinin bunu kolaylaştırdığını söyledi.

Giyilebilir teknolojinin öncüleri EZRATUBA da etkinliğin konuşmacıları arasında bulunurken, Sales Network Summit çatısı altında yer alan Woman in Sales (WİS) platformunun eşbaşkanı Güliz Öztürk yönetiminde gerçekleşen 'Satış Dünyası'ndan İlhan Veren Kadın Hikayeleri' oturumunun konukları ise Shell Emea Bölgesi Satış ve Operasyon Direktörü Evren Diker Arın, Philip Morris Sabancı Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Beste Ermaner Tekeli ve Barry Callebaut Türkiye Genel Müdürü Neslihan Nigiz Ulak oldu.

Programın ilgiyle takip edilen bir diğer oturumu'Gençlik' (Youth Empowerment in Sales)' te ise, YES Eşbaşkanı, Eczacıbaşı, Vitra HR Direktörü Ülfet Baykent Uysal ve YES Eşbaşkanı Unilever Kategori Direktörü Yılmaz Tokgöz söz aldı. Tokgöz, YES kapsamında üniversite gençleri ile yapacakları projeleri ve staj imkanlarını paylaştı.

Sales Network Summit'in ilk gününün sonunda Yazar Murat Yeşildere ve Sinan Sülün kitaplarını imzalarken, ikinci günün sonunda ise Şener Şen'in rol aldığı Zengin Mutfağı Tiyatrosu'nun özel gösterimi sahnelendi.