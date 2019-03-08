Satış, Sanat Ve Spor Dünyası "TALKS" Etkinliğinde Bir Araya Geldi

Etkinliğin bünyesinde Türkiye'de bir ilke imza atılarak, Best of Sales Awards (BoSA) ile satış dünyası ödüllendirildi.

Yine etkinlikte düzenlenen CSO Summit'te Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Unilever Başkan Yardımcısı Ali Fuat Orhonoğlu, Nestle Satış Genel Müdürü Erdem Çakır ve N11 Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak 'Gençlik', 'Kadının Güçlenmesi' ve 'Dijitalleşme' konu başlıklarında dinleyicilerle görüşlerini paylaştı.

Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin satış profesyonelleri, Sales Network tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TALKS etkinliğinde buluştu. 07 Mart 2019 Perşembe günü Uniq İstanbul'da düzenlenen etkinlikte farklı sektörlerden satış dünyasının çok sayıda temsilcisi bir araya geldi. Etkinlikte katılımcılar Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Unilever Başkan Yardımcısı Ali Fuat Orhonoğlu, Nestle Satış Genel Müdürü Erdem Çakır, N11 Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, oyuncu Dolunay Soysert, yönetmen Murat Şeker, Yazar Mümin Sekman, Moneye Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger ve Milli Sporcu Sümeyye Boyacı'nın da aralarında yer aldığı pek çok değerli ismi dinleme fırsatı yakaladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sales Network Platformu Kurucusu Ergün Güler, "Sales Network, yılda bir gün gerçekleştirdiğimiz konferansın organizatörü değil, bir ekosistemdir. Zaman geçtikçe vaadinin daha net anlaşılacağını düşünüyoruz. Bir sonraki TALKS 5 Mart 2020'de gerçekleşecek ama o sürece kadar biz üç ayda bir CSO Club kahvaltılarıyla, WiS Network etkinlikleriyle, online yayın mecramız Sales Network MAG ile satış dünyasının mesleki kodlarını güncellemeye devam edeceğiz" dedi.

Etkinlikte Moderatörlüğünü OXY/AI Kurucusu Ali Erhan Tamer'in üstlendiği e-Klişe oturumunda, PayU Türkiye Ülke Müdürü Emre Güzer, Ideasoft CEO'su Seyhun R. Özkara ve Garaj Sepeti CEO'su Mehmet Çelikol ile e-ticaret ve yeni nesil olarak neler yapabileceği konuşuldu. Etkinlikte, "Unclichéd Eğitimi" hakkında konuşan Kidzania Global Eğitim Direktörü Dr. Ger Graus Obe ise "çocuklar sadece bildiklerini isterler" diyerek çocukların doğru eğitimi konusunda önerilerde bulunurken "Parasını Yöneten Hayatını Yönetir" oturumunda Moneye Kurucu Başkanı Özlem Denizmen, finansal okuryazarlık ve bütçe yönetimi hakkında deneyimlerini aktardı. "Pazarlamada Bildiklerimizi Unutmak" oturumunda Marka Danışmanı Temel Aksoy ve Argus Growth Agency Başkanı Bora Alçı pazarlamaya ve markalaşmaya dair önemli bilgiler aktardı. Konuşmasında Argus Growth Agency Başkanı Bora Alçı, değişen ve yenilenen sektörde CMO'ların yerini CGO'lar alacağını belirtti.

Moderatörlüğünü Yönetim Danışmanı Burak Günbal'ın üstlendiği "Doya Doya Yaşa" oturumunda konuşan FORMEO Kurucu ve Yönetici Diyetisyeni Elvan Odabaşı büyük kararları kalbiyle, küçük kararları aklıyla verdiğini belirtti ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı yeni planlarını dinleyicilerle paylaştı. "Yapay Zeka vs Organik Zeka" oturumu Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Dr. Kerem Dündar ve OXY/AI Kurucu Ortak Ali Erhan Tamer katılımıyla gerçekleşti. Nöro Sağlık Merkezi Kurucusu Dr. Kerem Dündar konuşmasında "İnsanlar aklını daha iyi kullansın diye yapay zeka üretiyoruz" dedi. "Değişen Koşullar ve Sinema Dünyası" oturumunda konuşan oyuncu Dolunay Soysert ve yönetmen Murat Şeker, sinema ve dizi sektöründeki güncel konuları ve sorunları ele aldı. İkili "Netflix mi, sinema mı?" sorusuna cevap bulmaya çalıştı.

Milli paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı: "Beni motive eden en büyük şey; 'yapamazsın' cümlesi oldu

Yazar İdil Türkmenoğlu ise "Torpil Değil Networking" oturumundaki konuşmasında networking konusunun önemine değindi ve "Her şanslı insanın arkasında güçlü bir networking vardır!" ifadelerini kullandı. Moderatörlüğünü Yönetim Danışmanı Burak Günbal'ın üstlendiği "İş Dünyasında Değişim" oturumunda, Tezgahçılar Kurucusu Burçak Yıldırım Orhan ve Kolektif House Kurucusu Ahmet Onur, konuşmalarında iş tecrübelerine yer verdi. Moderatörlüğünü Robotel Türkiye Başkanı Zeynep Karagöz'ün üstlendiği "Sıradışı Bir Başarı Hikayesi" oturumunda milli paralimpik yüzücümüz Sümeyye Boyacı başarı hikayesini satış profesyonelleri ile paylaştı. Boyacı, "Beni motive eden en büyük şey; 'yapamazsın' cümlesi oldu. Spor denildiğinde topçu, sanat denildiğinde popçu akla geliyor" dedi.

İş insanı ve Yanındayız Derneği Başkanı Nur Ger, Gazeteci ve Yanındayız Derneği Başkan Yardımcısı Murat Yetkin, Gazeteci ve Yanındayız Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Boratav ise "Berber Dükkanı Sohbetleri" oturumunda konuştular. Kadın ve erkek eşitliği ele alındığı konuşmasında Nur Ger "Erkek ve kadın rollerimizi üstümüzden atıp, insan olarak devam edeceğimiz yeni dünyada yaşamayı umuyoruz" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen CSO Summit'te ise 'Gençlik', 'Kadının Güçlenmesi' ve 'Dijitalleşme' konu başlıklarında Ergün Güler'in moderatörlüğünde Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Unilever Başkan Yardımcısı Ali Fuat Orhonoğlu, Nestle Satış Genel Müdürü Erdem Çakır ve N11 Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak konuştu.

Etkinlikte şirketlerin satış departmanlarında kadın ve erkek dengesini sağlamak amacıyla kurulan Women in Sales (WiS) platformunun lansmanı yapıldı. Sales Network Kurucusu Ergün Güler ve Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk'ün eş başkanlığında kurulan WiS platformu satış bölümlerinde kadın-erkek dengesini sağlamak amacıyla hizmet verecek. Etkinlikte platformun yaptığı 'Denge Anketi Sonuçları' da paylaşıldı. Platformun eş başkanı olan Pegasus Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk iş dünyasında kadın-erkek dengesinin önemine değinerek, sadece erkeğin olduğu bir çalışma ortamının tek başına yeterli olmadığına dikkat çekti. Platform olarak yapacakları çalışmalar hakkında bilgi veren Öztürk, iş hayatında kadınların rollerine değindi.

Kaynak: Bültenler