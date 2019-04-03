Satışa Hazır 41 Paket Bonzai ile Yakaladılar

<a class='keyword' href='/samsun/' title='Samsun'>Samsun</a>'da gözaltına alınan 3 şahısla birlikte satışa hazır 41 paket bonzai ele geçirildi. Olay, Samsun'un <a class='keyword' href='/canik/' title='Canik'>Canik</a> ilçesi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gaziosmanpasa/' title='Gaziosmanpaşa'>Gaziosmanpaşa</a> Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/samsun-emniyet-mudurlugu/' title='Samsun Emniyet Müdürlüğü'>Samsun Emniyet Müdürlüğü</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/narkotik-suclarla-mucadele-sube-mudurlugu/' title='Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü</a> ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.T., E.T. ve O.K.'yi yaptıkları takip sonucu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 41 paket halinde 23,19 gram bonzai ve uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. <a class='keyword' href='/narkotik/' title='Narkotik'>Narkotik</a> Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 zanlı 'uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.<br><br>(İHA)