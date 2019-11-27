Haberler » 3. Sayfa » Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar - Haber

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar

Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılarSAMSUN - Samsun'da 2 kişi evlerinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalandılar.

27.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:55
Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar
SAMSUN - 'da 2 kişi evlerinde satışa hazır 5 kilo 650 gram esrar maddesi ile yakalandılar.
Olay, Samsun'un ilçesi Kirazlıkçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen M.Ç. ve S.T.'nin evlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 3 paket halinde toplam 5 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan M.Ç. ve S.T., bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildiler.
Satışa hazır 5 kilo 650 gram esrarla yakalandılar

Narkotik, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:00 Adana'ya gelen dünyaca ünlü şefler şırdana hayran kaldı
16:58 Nevşehir'de uyuşturucudan 5 kişi gözaltına alındı
16:55 Uyuşturucu ile mücadele eden polislere başarı belgesi verildi
16:52 Sakarya'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
16:49 İBB'den atılan 2 işçi işe iade davasını kazandı
16:46 MSB: " PKK/YPG'ye ait mayın/EYP'leri arama tarama faaliyetleri de sürüyor"
16:16 Karamollaoğlu'ndan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiası hakkında ilk açıklama: Ortada bir şey yokken gündem oluştu
14:24 NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için onayladığı plana ABD itiraz etti!
14:07 Gündüz hayvan pazarlığı yapıp, gece evlerine girerek öldürdü
13:58 Maaşını çektikten sonra saymaya koyulan emeklinin parasını çaldı
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
09:09 Defalarca bıçaklanan genç kız 5 sayfalık notla yardım istedi
01:44 Zihinsel engelli genç kızla defalarca ilişkiye girdiler
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
27.11.2019 17:05:48