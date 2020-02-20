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Satışa hazır bonzai ile yakalandı

Samsun'da bir kişi polisin kovalamacası sonucu bonzai ile yakalandı.

20.02.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:19Satışa hazır bonzai ile yakalandı
'da bir kişi polisin kovalamacası sonucu bonzai ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen K.Y.'nin Atakum ilçesinden yüklü miktarda uyuşturucu madde alarak 200 Evler mevkisine sevkiyat yapacağı yönünde istihbarat aldı. Narkotik ekipleri yaptıkları çalışmada, şüpheli şahsı kovalamaca sonucu 255 gram bonzai ile Liman Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Olayın devamında K.Y.'nin irtibatının olduğu adreste yapılan aramada 55 gram daha bozai ele geçirildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan K.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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