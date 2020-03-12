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Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

12.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:20
Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı
Samsun 'da satışa hazır uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları T.A. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Narkotik polisi yaptıkları aramada, 24 paket satışa hazır vaziyette 4,59 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan T.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Hürriyet Mahallesi, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

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