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Satmaya çalıştıkları cep telefonu ölen kişiye ait çıktı

ANTALYA'da, satmaya çalıştıkları cep telefonunun 1.5 ay önce pansiyonda ölü bulunan kişiye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından, D.K ve İ.O., gözaltına alındı.

15.02.2020 22:29 | Son Güncelleme: 15.02.2020 22:29Satmaya çalıştıkları cep telefonu ölen kişiye ait çıktı

ANTALYA'da, satmaya çalıştıkları cep telefonunun 1.5 ay önce pansiyonda ölü bulunan kişiye ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından, D.K ve İ.O., gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, mağazalara cep telefonu satmaya çalışan D.K. ve İ.Ö.'den şüphelenerek, telefonu nerden aldıklarını ve faturasının olup olmadığını sordu. Faturası olmayan telefonu incelemeye alan polis ekipleri, yapılan çalışma sonucunda telefonun Mustafa İlaslan'a ait olduğunu belirledi. İlaslan'a ulaşamayınca kardeşini arayan ekipler, Mustafa İlaslan'ın yaklaşık 1.5 ay önce pansiyonda ölü bulunduğunu öğrendi. Tolga İlaslan, ağabeyinin 'ya geldiğinde yanında cep telefonu ile 30 bin lira parasının olduğunu; bunların ölmeden önce çalınmış olabileceğini söyledi.Tolga İlaslan'ın abisinin cenazesinden sonra hırsızlık olayı ile ilgili Yenikapı Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi. D.K. ve İ.Ö. ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



Antalya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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