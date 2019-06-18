Satranç: 4. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Turnuvası

Türkiye
Satranç Federasyonu (TSF) ve Başkent Üniversitesi
iş birliğiyle düzenlenen 4. Başkent Üniversitesi Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, Ankara
'da başladı.
Başkent Üniversitesi Bağlıca Yerleşkesi'nde düzenlenen turnuvada ilk tur öncesi, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ile TSF Başkanı Gülkız Tulay, sembolik hamle yaptı.
Turnuvaya altı kategoride 14 ülkeden 44'ü unvanlı 700'ü aşkın sporcunun katıldığı aktarıldı.
Başkent Üniversitesi 4. Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 22 Haziran Cumartesi günü sona erecek.