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Satranç birincilerinden Kaymakam Kahraman'a ziyaret

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, hafta sonu Ankara'da yapılan öğrenciler arası satranç turnuvasında birinci olan Sakarya Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.

24.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:52Satranç birincilerinden Kaymakam Kahraman'a ziyaret
Kaymakamı Murat Kahraman, hafta sonu 'da yapılan öğrenciler arası satranç turnuvasında birinci olan Ortaokulu öğrencilerini kabul etti.
Kahraman, Türkiye Okul Sporları Satranç Ankara İl Birinciliği Turnuvasında, yıldız kızlar kategorisinde 11 puanla 32 takım arasında Ankara il birinciliğini elde eden, mart ayında düzenlenecek Türkiye turnuvasında Ankara'yı temsil edecek öğrencileri ağırladı.
Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Kaymakam Kahraman, mart ayında yapılacak turnuvada genç sporcuların Ankara'yı ve Nallıhan'ı en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığını söyledi.
Sakarya Ortaokulu öğrencileri daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Murat KAHRAMAN, Nallıhan, Sakarya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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