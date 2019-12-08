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Satranç camiasından isimler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Asbaşkanı Akaki Iashvili, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

08.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:02Satranç camiasından isimler AA'nın
Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) Asbaşkanı Akaki Iashvili, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Tulay, Satranç Festivali için geldiği kentte, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'deki saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafına oy veren Tulay, yaşamda ise Özkan Bilgin imzalı "Süper ay"ı seçti. Tulay, sporda oyunu, Şebnem Coşkun'un su altında çektiği "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.
Iashvili de kategorisinde Mustafa Hassona'nın, Filistinlilerin, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan evlerin molozları arasındaki iftar yemeğini fotoğrafladığı "Gazze'de enkazlar arasında iftar" başlıklı karesine oy verdi.
Yaşamda Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası" adlı fotoğrafını seçen Iashvili, sporda da "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı karesini oyladı.
"Hangisini seçeceğiniz konusunda çok kararsız kalıyorsunuz"
Gülkız Tulay, yıl boyunca verilen emeklerin, güzel fotoğrafların bir oylama ortamında değerlendirilmesinin güzel olduğunu söyledi.
Fotoğrafları çok beğendiğini anlatan Tulay, şunları kaydetti:
"Kategoriler çok güzel, fotoğraflar harika. Hangisini seçeceğiniz konusunda çok kararsız kalıyorsunuz. Çok beğendim. Fotoğrafları seçme gibi bir fırsatı bulduğum için de çok heyecanlandım. Fotoğrafa bakarken sadece bir görsel olarak görüyorsunuz ama kim bilir ne emeklerle çekilmiştir. Tabii ki oylama sonucunda birileri derece yapacak, bazı fotoğraflar seçilecek ama bana göre hepsi şahane, seçilmeye değer. Çekenlerin ellerine, emeklerine sağlık."

Şahika Ercümen, Muhammed Said, Türkiye, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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