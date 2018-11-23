Satranç Federasyonu Mali Genel Kurulu Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 13:27



23 Kasım 2018 Cuma 13:27

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Mali Genel Kurulu yapıldı.Crowne Plaza Ankara'da yapılan genel kurula 193 delegeden, 135'i katıldı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesi ve konuşmalara geçildi.TSF Başkanı Gülkız Tulay, konuşmasına genel kurula katılan delegelere teşekkür ederek başladı.Satranç gibi bir sevdanın, tutkunun büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirten Tulay, "Hep birlikte satrançta kocaman bir umut yarattık. Bu sporun ruhunu canlandırdık, Türk satrancını Avrupa'da, dünyada duyurduk. Güçlendik, tarihi zaferlere imza attık." dedi.Türk satrancının büyüdüğünü ve bir zamanlar hayal bile edilemeyen başarıları kucakladığını vurgulayan Tulay, "Unutmayalım ki büyüklük hiçbir zaman bir hediye değildir, her zaman kazanmak zorunda olduğumuz bir niteliktir. Bugün bu yolculukta hala ilerlemeye, bu sporu güçlendirmeye, büyütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.Salonda gerginlikTulay'ın ardından söz alan eski federasyon başkanı Ali Nihat Yazıcı, kürsüdeki konuşmasına "Bir bardak su vermediniz." eleştirisiyle başladı.Divan Kurulu Başkanı Selçuk Burak Haşıloğlu'nun yerinden kalkarak kendisine su getirmesinin ardından konuşmasına devam eden Yazıcı, "Evet, federasyon olarak satrancı sokağa çıkardınız, evet, suyun altına da indirdiniz ama Türkiye'de de satrancı bitirdiniz." şeklinde konuştu.Yazıcı, konuşmasının ardından salondaki koltuğuna geçerek eleştirilerine yerinden devam eti. Bunun üzerine yönetim kurulu üyesi Ümit Şifaver, Yazıcı'nın yanına gelip kolundan tutarak salon dışına çıkarmak istedi. Divan Kurulu Başkanı Haşıloğlu'nun sert uyarısının ardından tartışma da son buldu.Gülkız Tulay'ın eleştirilere cevap verdiği konuşmasının ardından federasyonun 2017 ve 2018 yönetim, denetim ve faaliyet raporları ibra edildi. Genel kurulda, federasyonun 2019 ve 2020 tahmini bütçeleri de kabul edildi.