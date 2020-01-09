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Satranç İl Birinciliği Sona Erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası Kayseri Satranç İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

09.01.2020 09:10 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:15Satranç İl Birinciliği Sona Erdi
Gençlik ve İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası Satranç İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Ferdi Sporlar Merkezinde yapılan mücadelede doğru hamlelerle rakiplerini geçmek isteyen sporcuların birbirinden güzel maçlarına sahne oldu.

Mücadeleler sonunda Muhammed Kaan Bacak birinci olarak, Türkiye Kupasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Birincisi olan Muhammed Kaan Bacak'ı tebrik ederek, katılacağı Türkiye Kupası müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Türkiye Kupası, Bora Füzesi, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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