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Satranç kurulu online toplandı

Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, "Kurullarımız online ortam üzerinden, hakemlerimiz için düzenlenecek olan uzaktan eğitim programının planlamaları için bir araya geldi" dedi.

17.04.2020 10:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:20
Satranç kurulu online toplandı
Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, "Kurullarımız online ortam üzerinden, hakemlerimiz için düzenlenecek olan uzaktan eğitim programının planlamaları için bir araya geldi" dedi.

Korona virüs her alanda olduğu gibi satrançta da olumsuz gelişmeleri beraberinde getirdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, "Federasyon Başkanımız Gülkız Tulay, As Başkan Halil Hilmi Darı, MHK Başkanı Ahmet Uçtu, Temsilcilikler Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Eroğlu, il temsilcilerimiz ve il hakem kurullarımız online ortam üzerinden, hakemlerimiz için düzenlenecek olan uzaktan eğitim programının planlamaları için bir araya geliyor. Eğitimler için başvurular 20 Nisan Pazartesi günü Federasyonumuzun sayfasından başlayacaktır. Başvuruların ardından online sınıflar oluşturulup uzaktan eğitimler başlayacaktır" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Cemal Gürsel, Malatya, Spor
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